شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد مشهور: ارتفاع حجم الصادرات الزراعية نتيجة لتحسين الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بارتفاع حجم صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى الأسواق المختلفة، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطنى، وتعكس نجاح جهود تحسين الإنتاج.

وأكد مشهور، أن رفع السعودية الحظر عن البصل المصرى، يدل على أن الجهود المبذولة أتت ثمارها فيما يخص مكافحة متبقيات المبيدات، والتى كانت السبب الرئيسى فى خسارتنا لواحد من أهم أسواقنا بالخارج.

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وطالب عضو مجلس النواب، الحجر الزراعى بمزيد من الجهود، من أجل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق الخارجية الحالية.