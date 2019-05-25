شكرا لقرائتكم خبر عن عربية النواب: قمتا مكة قادرتان على مواجهة المؤمرات ضد المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بيانا اليوم، أكدت فيه أن القمتين العربية والخليجية اللتين ستعقدان فى مكة أواخر الشهر الجارى ستكونان فرصة للحوار بين الأشقاء والقادة والزعماء العرب، حول قضايا العمل العربى، وسبل مواجهة الأزمات والتحديات التى تواجه الأمة.

وأشارت اللجنة فى بيانها، إلى إن القمتين جاءتا بعد الاعتداءات التى وقعت ضد بعض السفن التجارية في الإمارات والمنشآت النفطية السعودية، مؤكدا أن الاستجابة السريعة من القادة والزعماء العرب لانعقاد القمتين هو دليل على وجود رغبة لتحديد ما هى نقاط التوافق التى تؤهل للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية مقدراتها، ومواجهة أى محاولة للانتقاص من حقوقها ومصالحها أو التدخل فى شؤونها الخاصة.

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وأكد اللجنة، أن التنسيق والعمل العربى المشترك والوحدة الحقيقية بين الدول العربية هو الطريق الأفضل والأسهل لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التى تواجه المنطقة العربية، معربا عن ثقته فى أن القمتين ستكونان ناجحين لتحقيق جميع أهدافهما لصالح الدول والشعوب العربية.