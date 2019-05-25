الصحة تنفي وجود عجز بالأنسولين: متوفر بالمستشفيات والصيدليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أكدت مجموعة "أكديما" الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن الأنسولين المصري "انسولينا جيبت" متوفر بالصيدليات وبمعدلات أعلى من العام السابق من يناير إلى مايو في القطاع الخاص بمعدل 25%، بواقع 450 ألف فيال .

وقالت الدكتورة ألفت غراب، رئيس أكديما التابعة لوزارة الصحة، في تصريحات صحفية السبت، إنه تم توريد 3 ملايين و355 ألف فيال إلى القطاع الحكومي لوزارة الصحة من بداية العام الجاري بزيادة 17 ٪؜ عن نفس الفترة العام الماضي، مشيرة إلى عدم رصد أى شكاوى أو عجر في الأنسولين خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

وأوضح الدكتور عوض جبر رئيس مؤسسة المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة، في تصريحات صحفية، أن المهن الطبية قامت بسد احتياجات وزارة الصحة من الأنسولين حيت ثم توريد العام الماضي 8 مليون و435 ألف فيال بزيادة 49% عن عام 2017 .

وأضاف أن المخزون الإستراتيجى لدينا يكفي احتياجات وزارة الصحة أكثر من 6 شهور خلافا عن المخزون في مستودعات وزارة الصحة، متابعا: " نقوم بتوريد من 800 إلى 900 ألف فيال شهريا إلى مديريات ومستشفيات المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة".