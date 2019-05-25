غرق طالب جامعي في مياه "بحر مويس" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
لقي طالب جامعي، مصرعه، اليوم السبت؛ إثر سقوطه غارقًا أثناء الاستحمام في مياه ترعة "بحر مويس" أمام كلية الآداب بجامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية.
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بغرق شاب في مياه ترعة "بحر مويس" أمام مبنى كلية الآداب بجامعة الزقازيق.
انتقل فريق من الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث جرى انتشال الجثة، والتي تبين أنها للشاب "ع.أ.ع" 21 سنة، طالب بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بالجامعة، مُقيم بدائرة مركز الزقازيق، حيث تبين نزوله إلى الترعة برفقة عدد من زملاؤه للاستحمام هربًا من حرارة الجو المرتفعة، إلا أنه غرق لعدم إجادته السباحة.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2956 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2019.
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