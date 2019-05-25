قبل السحور| عاطل يمزق جسد مسنه ببولاق.. والداخلية تكشف تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أقدم عاطل على تمزيق جسد مسنه، حاولت منعه من سرقتها في بولاق الدكرور قبل وجبة السحور، وأمكن ضبطهم المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بالعثور على جثة ( ربة منزل - 72 سنة - بغرفة مقيمة بها بطابق أرضى بعقار بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ) مصابة بطعنات متفرقة بالجسم .

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وتم تشكيل فريق بحث جنائي من مباحث الجيزة، وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل – 36 سنة مقيم بذات عنوان المجنى عليها- له معلومات جنائية مسجلة .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وتبين أنه مصاب بخدوش بالوجه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر تسلله إلى غرفة المجنى عليها لسرقتها ولدى شعورها به تعدى عليها بسكين فأودى بحياتها خشية افتضاح أمره دون سرقة أي متعلقات خاصة بها وأضاف بأن إصابته نتيجة مقاومة المجنى عليها له .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.