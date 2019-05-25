تخصيص 167 ساحة لآداء صلاة عيد الفطر بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

خصصت مديرية أوقاف الفيوم عدد 167 ساحة لآداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، في مختلف مراكز وأحياء المحافظة.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، أنه جرى تجهيز العشرات من الساحات الفرعية فى مدن وقرى المحافظة، وإعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين.

وأضاف أن الساحات الــ 167 التي جرى تجهيزها لآداء صلاة العيد موزعة بواقع 3 ببندر أول الفيوم، و4 في قسم ثان، و36 ساحة بمركز الفيوم، و33 بمدينة سنورس، و11 بأبشواي، و37 بمركز ومدينة إطسا، و24 ساحة بطامية، و6 بمركز يوسف الصديق، و13 بالشواشنة.

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