السجن المُشدد 15 سنة لمتهم في الإتجار بـ"الحشيش" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، مُزارعًا بالسجن المُشدد لمدة 15 سنة؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 57581 جنايات بلبيس لسنة 2018، بالإتجار في جوهر "الحشيش" المُخدر.

كان اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "س.م.ع" وشهرته "بعزق" 44 سنة، عامل زراعي، مُقيم بقرية "الزوامل" التابعة لدائرة مركز بلبيس؛ بحوزته 78 طربة لجوهر "الحشيش" المُخدر، تزن 15 كيلو جرام، وسلاح ناري و8 طلقات لذات العيار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.