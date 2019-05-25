محافظة سوهاج: إزالات فورية لـ 8 حالات تعد على أراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلنت محافظة سوهاج، اليوم السبت، عن تنفيذ إزالات فورية في المهد لـ 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بثلاث مراكز بالمحافظة ، خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت أنه جرى إيقاف بناء مخالف ومصادرة مواد البناء في ساعة متأخرة من الليل بحي شرق سوهاج.

وقال أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج إنه جرى إيقاف بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء في أحد العقارات بشارع الجهاد، في ساعة متأخرة من الليل، لمخالفته اللوائح والقوانين المنظمة لعملية البناء.

فيما قال حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة المراغة إن الوحدة المحلية نفذت إزالة فورية لحالة تعد بالبناء على مساحة 200 متر، بـ"البلوك الأبيض"، وقواعد التسليح المعدة للبناء، في نجع الحسك التابع للوحدة القروية بشندويل، مضيفاً أنه تم ردم القواعد والحفر، وإزالة البناء.