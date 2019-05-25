انخفاض البوري والمكرونة السويسي.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
انخفض سعر كيلو السمك البوري اليوم، 4 جنيهات ليتراوح بين 40 و45 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و 65 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.
وتراجع سعر كيلو الكابوريا اليوم، 10 جنيهات ليتراوح بين 130 و140 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيهًا.
كما تراوح سعر كيلو الجمبري اليوم السبت بين 275 و325 جنيهًا وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وسجل سعر كيلو السمك البلطي الجملة، اليوم السبت، بين 39 و45 جنيهًا بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق، وهي نفس أسعار الأمس.
واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
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