ظريف: إرسال قوات أمريكية للشرق الأوسط مسألة خطيرة على السلام الدولي

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء، اليوم السبت، عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قوله إن إرسال الولايات المتحدة قوات للشرق الأوسط مسألة ”خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين“. السلام والأمن الدوليين“. ونسبت الوكالة إلى ظريف قوله ”تزايد الوجود الأمريكي في منطقتنا خطير للغاية ويهدد السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهته“. وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة نشر 1500 جندي في الشرق الأوسط، واصفة ذلك بأنه محاولة لتعزيز الدفاعات ضد طهران مع اتهام الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة عن هجمات وقعت الشهر الجاري على ناقلات.

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