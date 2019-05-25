روسيا والمكسيك تعملان على توسيع قاعدة التعاون والحوار السياسي بينهما

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف أن بلاده والمكسيك تحافظان على حوار سياسي منتظم وتعملان على توسيع قاعدة التعاون بينهما.
وقال ريابكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" في نهاية زيارته للمكسيك اليوم السبت: "نحن مهتمون بمواصلة الحوار السياسيمع المكسيك بعد وصول الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى السلطة". وأضاف: "لقد عقدت اجتماعات مع نائبي وزير خارجية المكسيك، جوليان فنتورا وماكسيميليانو رييس، حيث بحثنا تطوير وتحسين
وكر أن الحديث يدور عن عدد من الاتفاقات، منها مشروع اتفاق بشأن تسليم المتهمين ومشروع اتفاق بشأن سفر المواطنين بدون تأشيرة والتعاون بين مكاتب المدعي العام واتفاق النقل البحري والاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات العلمية، مضيفا أنه بحث أيضا استئناف أنشطة اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين.
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