رفض نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الإدلاء بأي معلومات عن زيارة محتملة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى موسكو، لكنه قال إنه يعتزم شخصيا زيارة كاراكاس هذا الصيف.
وقال ريابكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت :"بالتأكيد ستجري هذه
ومن المعروف أن موسكو تعمل لتسوية الأزمة الفنزويلية منذ أن بدأت في يناير الماضي حينما أعلن خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، واعترفت العديد من الدول بجوايدو رئيسا مؤقتا، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبعض دول أمريكا اللاتينية، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الخارجية الروسي يزور فنزويلا هذا الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.