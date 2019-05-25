نائب وزير الخارجية الروسي يزور فنزويلا هذا الصيف

رفض نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الإدلاء بأي معلومات عن زيارة محتملة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى موسكو، لكنه قال إنه يعتزم شخصيا زيارة كاراكاس هذا الصيف.

وقال ريابكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت :"بالتأكيد ستجري هذه

الزيارة خلال فصل الصيف" مضيفا أن هناك عددًا من الاتصالات الأخرى، التي تم التخطيط لها بين موسكو وكاراكاس، وستكون هذه المشاورات بين وزاراتي خارجية البلدين.ومن المعروف أن موسكو تعمل لتسوية الأزمة الفنزويلية منذ أن بدأت في يناير الماضي حينما أعلن خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، واعترفت العديد من الدول بجوايدو رئيسا مؤقتا، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبعض دول أمريكا اللاتينية، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به.