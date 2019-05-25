ثوران بركان جبل أجونج يلغي رحلات جوية في إندونيسيا

أكدت وزارة النقل الإندونيسية إلغاء كل الرحلات من وإلى جزيرة بالي السياحية نتيجة لثوران بركان جبل أجونج في وقت متأخر، مساء الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن بولانا برامستي، المدير العام لهيئة الطيران المدني قولها في بيان للوزارة على موقع تويتر "سنواصل تحديث آخر

أوضاع ثوران بركان جبل أجونج.. في الوقت الحالي، تم إلغاء كل الرحلات من وإلى مطار جوستي نجوراه راي".

وقال سوتوبو بورو نجوروهو، المتحدث باسم الوكالة الإندونيسية للتخفيف من أثر الكوارث في رسالة إن "الجبل أجونج ثار يوم الجمعة، وهي المرة الأحدث بعد سلسلة من الثوران في الأشهر الماضية، حيث ألقى برماد بركاني في الجزء الجنوبي من الجزيرة، حيث يوجد المطار".

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