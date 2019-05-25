بومبيو: مبيعات الأسلحة تساهم بردع إيران

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 مايو 2019 12:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 مايو 2019 12:16 مساءً - مشاركة

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أوضح وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إن مبيعات الأسلحة للسعودية، والإمارات، والأردن، “تدعم حلفاءنا، وتعزز الاستقرار في الشرق الأوسط، وتساهم بردع إيران‎”.

وأشار بومبيو إلى أن “إخطار حالة الطوارئ الذي يتجاوز الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة هو إجراء لمرة واحدة”.

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المصدر موقع القوات اللبنانية