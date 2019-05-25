احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أوضح وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إن مبيعات الأسلحة للسعودية، والإمارات، والأردن، “تدعم حلفاءنا، وتعزز الاستقرار في الشرق الأوسط، وتساهم بردع إيران”.
وأشار بومبيو إلى أن “إخطار حالة الطوارئ الذي يتجاوز الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة هو إجراء لمرة واحدة”.
المصدر موقع القوات اللبنانية
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: مبيعات الأسلحة تساهم بردع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.