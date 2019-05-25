كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة تطارد مشتبه به بعد انفجار مدينة ليون الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث الشرطة الفرنسية عن أحد المشتبه بهم إثر انفجار أدى إلى إصابة 13 شخصًا في أحد شوارع المشاة المزدحمة يوم الجمعة بمدينة ليون في فرنسا.

وأصدرت الشرطة، نداءً للشهود، اليوم السبت، مع صورة لرجل على دراجة محتجزة في فيديو مراقبة.

وتصف الشرطة، المشتبه به، مرتديًا شورتًا فاتح اللون وسترة داكنة بأكمام طويلة، بأنه "خطير". ويعتقد أنه أودع كيس أو عبوة انفجرت.

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وقالت السلطات الإقليمية، إن 13 شخصًا أُصيب معظمهم بجروح طفيفة، من بينهم 11 لا يزالون في المستشفى صباح السبت.

وفتح مكتب مكافحة الإرهاب في فرنسا تحقيقًا، وسيستضيف المدعي العام لمكافحة الإرهاب، ريمي هيتز، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم السبت.

وذكر عمدة ليون، جيرارد كولومب، أنه ليس لديه أي إشارة حول دوافع المشتبه به.