كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تنشر مقاتلات F-35A في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة نشر سرب من مقاتلات الجيل الخامس F-35A الأمريكية في إحدى قواعدها العسكرية في إيطاليا.

وذكر بيان عن قاعدة هيل الجوية الأمريكية أنه تم نشر المقاتلات في قاعدة "أفيانو" العسكرية الأمريكية في إيطاليا.

Advertisements

وأضاف أن الانتشار يأتي ضمن عملية تتحرك فيها قوات أمريكية في دول أوروبية بالتنسيق معها لـ"ردع الأعداء وطمأنة الحلفاء بالتزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي".

وأشير في البيان إلى أن عملية النشر هذه، هي الثانية من نوعها لمقاتلات F-35A في أوروبا منذ 2017 عندما تم نشر سرب مقاتلات في قاعدة بريطانية.