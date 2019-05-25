كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول ألماني يحذر من ارتداء القلنسوة اليهودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية، فيليكس كلاين، تحذيرا لليهود بعدم ارتداء القلنسوة في أجزاء من البلاد.

ونقلت الصحيفة عن "فيليكس كلاين"، في مقابلة مع مجموعة جريدة "فونك" الألمانية، التي نشرت اليوم السبت، قوله، إن: "رأيي قد تغير للأسف مقارنة بما كان عليه الحال في هذا الشأن".

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وأضاف: "لا يمكنني أن أوصي اليهود بارتداء قلنسوة في جميع الأوقات في كل مكان في ألمانيا".

وحسبما أوردت "فوكس نيوز"، قال الزعيم اليهودي الرئيسي في ألمانيا العام الماضي، إنه سينصح الأشخاص الذين يزورون المدن الكبرى بعدم ارتداء القلنسوة اليهودية.

وأظهرت الإحصاءات الحكومية الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر، أن عدد الحوادث المعادية للسامية والأجانب ارتفع في ألمانيا العام الماضي، على الرغم من الانخفاض الإجمالي في الجرائم ذات الدوافع السياسية.