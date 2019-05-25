كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: لدينا معدات عسكرية هي الأفضل واليابان ستطلب الحصول عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت لدى وصوله العاصمة اليابانية طوكيو أن واشنطن لديها معدات عسكرية هي الأفضل واليابان ستطلب الحصول عليها.

وقال ترامب في مؤتمره الصحفي "العلاقة مع اليابان أقوى من أي وقت سبق وهذه فترة مميزة للتجارة بين البلدين".

وتابع ترامب قائلا "نحن نحب اليابان، ولدينا معدات عسكرية هي الأفضل واليابان سوف تضع طلبات للحصول عليها".

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وأضاف ترامب "سوف ننظر أيضا في طلبات أخرى مرتبطة بالمصانع". كما أكد الرئيس الأمريكي "حان الوقت للاستثمار في الولايات المتحدة الأميركية، وهذا التوقيت هو الأفضل".

ولفت ترامب إلى أن بلاده خفضت الضريبة المفروضة على الشركات اليابانية،قائلا "خفضناها من 41 بالمئة إلى نسبة أقل، وذلك أدهش الجميع، وهو ما يعني أن الاستثمارات سوف تتدفق".