كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصدر يدعو العراقيين إلى التظاهر رفضا للدخول مع إيران في أزمتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافد المئات من المواطنين العراقيين أمس الجمعة، إلى ساحة التحرير للمشاركة في التظاهرة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي تطالب بالسلام، وترفض إقحام البلاد في الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وقال مصدر أمني في حديث لموقع "السومرية نيوز"، إن "المئات من المواطنين من مختلف المناطق تجمعوا مساء أمس في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة في التظاهرة التي دعا إليها مقتدى الصدر".

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وكان مصدر في الشرطة قد أفاد بأن القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة تمثلت في انتشار مكثف للقوات في محيط ساحة التحرير، وقطع جسر الجمهورية القريب والمؤدي إلى المنطقة الخضراء.

ومن جهتها، تظاهر المئات من أهالي محافظة كربلاء، وسط المحافظة للمطالبة بإبعاد الحرب الإقليمية عن العراق، وقال مصدر إن "المئات من أهالي كربلاء تظاهروا وسط المدينة، مطالبين بإبعاد الحرب الإقليمية عن العراق وإبداء السلام للمنطقة".