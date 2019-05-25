كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولتون: معلومات المخابرات بشأن تهديد النظام الإيراني "عميقة وخطيرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن "المعلومات الاستخباراتية التي حصلتها عليها الولايات المتحدة بشأن تهديد النظام الإيراني للسلم الدولي عميقة وخطيرة".

وأشار بولتون إلى أن الهجمات الأخيرة على ناقلات نفط في المياه الدولية بخليج عُمان، وكذلك الهجوم على محطة ضخ في السعودية من مظاهر القلق بشأن إيران وعملائها، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

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وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، "أ.ف.ب" أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال المزيد من القوات إلى منطقة الشرق الأوسط، وقالت إنها "لمواجهة التهديدات الإيرانية".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن إرسال المزيد من الجنود إلى الشرق الأوسط يأتي للتصدي للتهديدات الإيرانية.

وكانت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، نقلت عن مسؤول كبير على صلة مباشرة باقتراح نشر القوات، القول إن "عملية النشر الجديدة تشمل بطاريات باتريوت الصاروخية، وطائرات استطلاع، وقوات ضرورية لتوفير المزيد من الردع ضد ما يعتقد البنتاغون أنه تهديد إيراني متزايد ضد القوات الأمريكية في المنطقة".