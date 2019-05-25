كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تعلق على إطلاق باكستان صاروخا بالستيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في تعليق على إطلاق إسلام أباد الأخير صاروخًا بالستيًا، إن باكستان لها كل الحق في تطوير برنامج الصواريخ الخاص بها شريطة أن تمتثل للالتزامات الدولية ذات الصلة.

وأضاف "ريابكوف": "يجب على الدول التي تطور برامجها الصاروخية أن تتصرف وفقًا للالتزامات الدولية ذات الصلة. لا نرى أي عقبات أمام باكستان لتطوير برنامجها الصاروخي".

وأشار الدبلوماسي، إلى وجود بعض أنظمة مراقبة الصادرات والتزامات أخرى كجزء من المعاهدات الدولية.

وأوضح: "نحن ضد الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الموقف، بما في ذلك في منطقة حساسة مثل جنوب آسيا، لكن في هذه الحالة نعتقد أن لكل دولة حق سيادي في الاعتناء بأمنها".