كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يصل إلى اليابان في زيارة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس دونالد ترامب السبت إلى طوكيو في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام إلى اليابان بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مغردا من الأجواء، أستعد للهبوط في اليابان مع السيدة الأولى ميلانيا ولقاء الجميع قريبا.

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وجاءت هذه التغريدة قبل 20 دقيقة من هبوط طائرته في مطار العاصمة اليابانية طوكيو.

وسيتخلل الزيارة لقاء ترامب بالإمبراطور الجديد ناروهيتو وجولة غولف مع محب هذه الرياضة أيضا رئيس الوزراء شينزو آبي.