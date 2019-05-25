اليوم السبت.. وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الريف

تنظم ثلاث تنسيقيات للتضمان مع معتقلي حراك الريف، بكل من الرباط والدار البيضاء، اليوم السبت، وقفتين احتجاجيتين للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
وأعلن كل من جبهة الرباط ضد الحكرة، ولجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، ومبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان مساء اليوم السبت.
وتنظم الوقفتين الاحتجاجيتين، بمناسبة مرور سنتين على مسلسل اعتقالات نشطاء الحراك الشعبي بالريف الشامخ، وذلك تحت شعار، “باركا من الظلم، الحرية للوطن، فك الحصار عن الريف، لتتوقف المضايقات والمتابعات ضد النشطاء والمناضلين”.
كما ستنظم وقفة احتجاجية ثانية، مساء الأحد المقبل، بساحة ماريشال بالدار البيضاء.
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