بستة مرشحين.. مغاربة بلجيكا يدخلون غمار الانتخابات الأوروبية الأحد المقبل

يدخل، غد الأحد، ستة مرشحين بلجيكيين من أصل مغربي غمار الانتخابات البلجيكية للفوز بمقعد بالبرلمان الأوروبي.

واختارت أربعة أحزاب مرشحا من أصل مغربي ضمن لائحتها، بينما لجأ حزب خامس إلى وضع مرشحين من أصل مغربي ضمن لائحته.

واختار الحزب العمالي الفلاماني، مرشحين من أصل مغربي، وهما كل من فريد درماش، إطار بمقاولة ويبلغ من العمر 41 سنة، ويحتل المرتبة السادسة في اللائحة، بالإضافة إلى إيمان بمندكور، وهي ناشطة سياسية تبلغ من العمر 24 سنة، وضعها الحزب في المرتبة العاشرة.

ووضع حزب المركز الديمقراطي الإنساني الفرونكفوني، منير العريسي في المرتبة الثالثة ضمن اللائحة الأوروبية، وهن باحث في الشؤون السياسية.

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واختار الحزب الليبرالي الفلاماني آدم بوزي، الحاصل على شهادة في الحقوق من الجامعة الكاثوليكية للوفان، كمرشح للتنوع في المرتبة السابعة في اللائحة الأوروبية.

ويرشح الحزب الاشتراكي الفرنكفوني الجامعي والعضو السابق بمجلس الشيوخ البلجيكي من أصل مغربي حسن بوستة في المرتبة الثالثة ضمن اللائحة الأوروبية، في حين يرشح الاشتراكيون الناطقون باللغة الهولندية نورا مواعلالي، وهي مهندسة تجارية، في المرتبة الخامسة.

يذكر أن حوالي 8 ملايين ناخب بلجيكي، سيتوجهون بعد غد الأحد إلى صناديق الاقتراع، في إطار الانتخابات الفدرالية والإقليمية والأوروبية.