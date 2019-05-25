تقرير.. 6 أطباء لكل 10 آلاف مواطن مغربي  

أعلنت منظمة “أوكسفام المغرب”في تقرير لها بعنوان “من أجل مغرب منصف، ضريبة عادلة”، أن عدد الأطباء، الذين يتوفر عليهم المغرب، لا يتجاوز 6.2 طبيب لكل 000 10 شخص، بينما تتوفر الجارتان الجزائر، وتونس، على 12 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة، وتتجازهم إسبانيا بـ3 أضعاف العدد بحوالي 37.1 طبيب لكل 10 آلاف شخّص.

وأشار التقرير نفسه إلى أن حوالي نصف السكان النشطين لا يتمتعون بالتغطية الصحية، إذ تتحمل الأسر 51 في المائة من المصاريف الطبية.

وفي تصريحات سابقة لرئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، محمد الدرويش، حول قطاع الصحة في المغرب، فإن عدد الأطباء في الطب العام في المستشفيات المغربية لا يتجاوز 8500 طبيب، حوالي 4000 منهم يوجدون في القطاع الخاص، بينما عدد الأطباء المتخصصين في المغرب لا يتجاوز 1500 طبيب متخصص نصفهم فقط يوجد في المستشفيات العمومية.