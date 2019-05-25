ترامب وآبي: 3 زيارات في الاتجاهين خلال شهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إلى طوكيو في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام إلى اليابان، وذلك بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية، وذلك فور عودة رئيس الحكومة اليابانية من واشنطن، وقبل شهر من زيارة أخرى لترامب لليابان.

وهبطت طائرة "إير فورس وان" الرئاسية في اليابان قرابة الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (08:00 ت غ).

وسيتخلل الزيارة لقاء بالامبراطور الجديد، ناروهيتو، يوم الإثنين، وجولة غولف مع محب هذه الرياضة أيضا رئيس الوزراء، شينزو آبي.

وأشاد مسؤولون يابانيون وأميركيون بالعلاقة "غير المسبوقة" بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني.

وكان آبي عاد للتو من واشنطن بينما سيعود ترامب إلى اليابان بعد أكثر من شهر بقليل لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته "ثلاث زيارات في كلا الاتجاهين خلال فترة زمنية قصيرة هي دلالة حقيقية على مدى قرب العلاقة".

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وأشار دبلوماسي ياباني إلى أن كثرة التواصل بينهما "تعكس مستوى غير مسبوق في العلاقات الشخصية المقربة التي تربط بين الزعيمين الياباني والأميركي".

زلزال يهز طوكيو قبيل زيارة ترامب

قال التلفزيون الياباني إن زلزالا متوسط القوة هز المباني في شرق اليابان يوم السبت قبيل وصول الرئيس الأميركي.

وكان مركز الزلزال جنوب تشيبا على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة، وهي المنطقة المقرر أن يمارس بها ترامب رياضة الجولف مع رئيس الوزراء الياباني.

ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد بحري عاتية، ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الزلزال الذي قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بخمس درجات.