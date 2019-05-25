بركان لخمس دقائق يشلّ حركة الطيران في بالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عادت حركة التشغيل إلى طبيعتها في مطار بالي بعد أن تم إلغاء بعض رحلات الطيران مساء أمس، الجمعة، في أعقاب اندلاع بركان جبل آغونغ الذي أدى إلى انتشار الرماد فوق جنوب الجزيرة الإندونيسية.

وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة آثار الكوارث إن "اندلاع البركان استمر 4 دقائق و30 ثانية ونشر الحمم والصخور الملتهبة لمسافة حوالي ثلاث كيلومترات من فوهة البركان".

وشهدت تسع قرى سقوط الرماد الكثيف، لكن الوكالة قالت إنها لم ترفع مستوى التأهب للبركان، ولا تزال منطقة الإقصاء يصل نصف قطرها 4 كيلومترات حول الفوهة.

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قال المتحدث باسم الوكالة، سوبوتو بورو نوغروهو، إنه "لم تكن هناك ضرورة للقيام بعملية إجلاء".

ومن جانبه قال المتحدث باسم مطار بالي، إحسان الرحيم، إنه "تم إلغاء تسع رحلات جوية بين بالي وأستراليا مساء أمس، الجمعة".

أضاف أن ست رحلات مؤجلة لشركتي "كانتاس" و"فيرجن" أستراليا سيتم تسييرها اليوم، السبت.

عاد بركان آغونغ لنشاطه مرة أخرى عام 2017 بعد أكثر من نصف قرن من الركود بعد ثوران كبير في عام 1963.