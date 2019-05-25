شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات في صنعاء اليوم والان مع التفاصيل

شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية يوم السبت، ارتفاعا نسبيًا، لسعر الدولار بمختلف المحافظات.وكانت الأسعار كالتالي: أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 147.5 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 148 ريالا الدولار الأمريكي 555 ريالًا Advertisements أسعار البيع: الريال السعودي بـ 148.5 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 150 ريالاً الدولار الأمريكي 558 ريالًا يذكر أن العملات قابلة للتغيير في أي وقت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار العملات في صنعاء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.