شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 30 مليون درهم تبرعات أول أيام حملة الإمارات لأطفال الروهينجا‎‎ والان مع التفاصيل

شهدت حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا التي انطلقت على مستوى الإمارات بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تجاوبا كبيرا من قطاعات المجتمع الإماراتي، حيث بلغت جملة تبرعات الحملة في يومها الأول 33 مليون درهم.

وتستمر فعاليات الحملة، خلال الأيام المقبلة، بدعم من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، لحشد الدعم لصالح اللاجئين الروهينجا ولفت الانتباه لأوضاعهم الإنسانية الصعبة.

وتهدف الحملة لتوفير الاحتياجات الإنسانية للاجئين خاصة الأطفال والنساء في المجالات الغذائية والإيوائية والصحية والتعليمية والتنموية.