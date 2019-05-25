شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري: الضربة الأمريكية لإيران غير مستبعدة هذه المرة والان مع التفاصيل

لم يستبعد الخبير العسكري اللواء حمدي بخيت، اللجوء إلى الخيار العسكري لردع إيران ووقف خططها التوسعية في المنطقة.

وأكد في تصريحات لـصحيفة «البيان» أن الإدارة الأمريكية تبدو جادة في تهديداتها لطهران، مطالباً في الوقت نفسه الدول العربية بالاستعداد للمواجهة، خصوصاً أنه حال اندلاع حرب في المنطقة ستكون هناك تداعيات اقتصادية وعسكرية يجب التجهيز لها من الآن.

وهاجم اللواء حمدي بخيت سياسات إيران المعادية للعرب والباحثة عن بسط نفوذها في عدد من البلاد العربية مشيراً إلى أن طهران سعت على مدار سنين طويلة إلى تصدير الثورة إلى عدد من الدول العربية، وخصوصاً تلك التي تشترك معها في الحدود.

وأكد بخيت أن نظام حكم الملالي ساهم في شعور الإيرانيين بالعزلة عن العالم وزاد من أطماعهم في تكوين إمبراطوريتهم الخاصة، ولو كان ذلك على حساب دول عربية تتمتع بالسيادة الكاملة على أراضيها.