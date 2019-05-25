شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان للإغاثة يوزع أدوات المهنة على معيلات الأسر في الشحر بحضرموت والان مع التفاصيل

شهدت مدينة الشحر بمحافظة حضرموت توزيع المنح وأدوات المهنة، لعدد 20 من المستفيدات في قطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأَسر ضمن مشروع تحسين سبل العيش باليمن، الذي ينفذ بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

و استهدف التسليم 20 معيلة من المشاركات في الدورات التدريبية التي نظمها مشروع تحسين سبل العيش في مجالات الإسعافات الأولية، وصيانة الجوالات واختتمها بدورة إدارة المشاريع الريادية، وذلك ضمن نشاط قطاع تأهيل وتدريب معيلات الأسر وتمكينهن اقتصادياً ومهنياً، الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة.

ويقوم مشروع تحسين سبل العيش، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في تنفيذ المشاريع التنموية وتنظيم الدورات المهنية والريادية؛ والتي تنمي مهارات المعيلات في العمل ويكسبهن خبرة في الجانب المهني، ويعلمهن كيفية التعامل مع المشاكل التي تمر بها أثناء فتح مشروعهن الخاص.