الجمال: إيران تستخدم أذرعها لتحقيق توجهاتها الاستعمارية

انتقد الرئيس السابق للجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري، اللواء سعد الجمال، تأخر الدول العربية في مواجهة ما وصفه بـ «التحركات المشبوهة» للدولة الإيرانية، مشيراً إلى أن طهران أصبحت تمتلك أذرعاً عسكرية في كثير من دول المنطقة، يأتي في مقدمتها ميليشيا حزب الله الذي يقوده حسن نصر الله والحرس الثوري في العراق ولواء الفاطميون في سوريا والحوثيين في اليمن وبعض الفصائل في قطاع غزة.

ولفت إلى أن إيران تقدم الدعم العسكري واللوجيستي لتلك الفصائل المسلحة بذريعة القضاء على إسرائيل وتحرير المسجد الأقصى من قبضة الصهاينة في حين أنها في الواقع تستخدمها لتحقيق توجهاتها الاستعمارية ومحاولات تمددها في العمق العربي.

وأشاد الجمال في تصريحات لـصحيفة «البيان» الإماراتية بتحركات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ودعوته إلى قمتين طارئتين عربية وخليجية في مكة نهاية الشهر الجاري لبحث التداعيات الخطيرة للاعتداءات على سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات.

ولفت إلى ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، وما يمثله ذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، مطالباً قادة الدول العربية باتخاذ موقف حازم ضد التصرفات الإيرانية المشينة.