شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مصري سابق: إيران أكثر دولة مثيرة للقلق في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

قال وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، إن إيران هي أكثر دولة مثيرة للقلق في منطقة الشرق الأوسط من خلال سياستها الرامية إلى فرض مزيد من النفوذ في عدد من الدول العربية التي تتمتع بكامل سيادتها، مشيراً إلى أن أطماعها ظاهرة للعيان في كثير من الدول ومنها العراق ولبنان وإيران وسوريا وأخيراً في اليمن.

وذكر أن إيران سعت منذ سنوات إلى تأكيد وجودها في الشرق الأوسط من خلال صفقات سياسية وعسكرية مع عدد من الدول التي تناصب الخليج العداء وفي مقدمتها تركيا وقطر، مشيراً إلى أن ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني ظهرت في شوارع العاصمة القطرية الدوحة في بداية أزمة قطر مع الدول الداعية لمحاربة تمويل الإرهاب، وهو ما يعكس إصرار الجانب الإيراني على التدخل في الشؤون العربية.

وأكد في تصريح إلى صحيفة «البيان» الإماراتية أن أخطر ما فعلته إيران على مدى ما يقرب من 40 عاماً تحت حكم الخميني وخلفائه، هو أنها كست أطماعها التوسعية برداء ديني، ووجهت جزءاً كبيراً من جهدها لمد النفوذ في الوطن العربي.