شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بملهى ليلي بمدينة نيوجيرسي الأمريكية والان مع التفاصيل

أصيب عدة أشخاص بإطلاق نار في ملهى ليلي بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت، أيار 25، 2019. وأكدت الشرطة إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بملهى ليلي في مدينة #نيوجيرسي الأمريكية. ولم تتوفر حتى اللحظة تفاصيل أكثر حول العملية وطبيعة الإصابات.

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