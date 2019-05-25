شكرا لقرائتكم خبر عن انتصارات في الضالع وسط خسائر فادحة بصفوف المليشيا والان مع التفاصيل
تمكنت القوات المشتركة من تحرير، مواقع مهمة في منطقة شخب شمال الضالع بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيا كما تصدت وحدات أخرى لهجوم شنته الميليشيا من اتجاه مديرية ماوية مستهدفاً أطراف محافظة لحج.
وذكرت مصادر عسكرية أن أبرز المناطق التي تم تحريرها عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي هي: «شخب القفلة» و«باب غلق» و«جبل صامح» الاستراتيجي و«جبل قصبة الدار». وأكدت أن قوات الجيش مدعومة بالمقاومة تواصل التقدم باتجاه مناطق العود، بعد استكمال دحر الميليشيا الحوثية من مدينة قعطبة.
انتكاسة
وأشارت المصادر إلى أن الانتصارات التي حققها جنود الجيش والمقاومة بمحافظة الضالع أربكت ترتيبات الميليشيا وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ووفق مصادر عسكرية فإن القوات المشتركة تتحكم في موقع قهوش في شخب بعد استكمال تأمين وتطهير المرتفعات المطلة على المنطقة ما يمكن هذه القوات من ملاحقة فلول الميليشيا في منطقة الفاخر على حدود محافظة اب. وفِي أطراف ماوية التابعة لتعز تصدت وحدات اللواء الخامس لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي على جبهة حوامره الواقعة شمال شرق المحافظة .
صد هجمات
وذكرت مصادر عسكرية أن قوات اللواء الخامس صدت ثلاث هجمات متتالية شنتها الميليشيا على جبل كشري والجبل الأحمر التابع لمنطقة حوامره ماوية. فيما أكد قائد الكتيبة الثانية المرابطة على مشارف مدينة الدمنة بمحافظة تعز أبو مختار الحالمي أن المعارك ضد عناصر الميليشيا ما زالت مستمرة. واستخدمت فيها جميع الأسلحة الخفيفة والثقيلة تم خلالها تكبيد الميليشيا خسار فادحة في العتاد والأرواح.
وهاجمت قوات الجيش في محافظة تعز، مواقع ميليشيا الحوثي في الجبهة الشمالية وكبدتها خسائر فادحة.
أما في محافظة الحديدة فدمّرت ميليشيا الحوثي الإيرانية ، شاحنة تجارية، في مديرية التحيتا جنوبي المحافظة في استمرار لخروقاتها لاتفاقات السويد.
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