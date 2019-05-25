شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يصل اليابان في زيارة تستمر 4 أيام والان مع التفاصيل
وصل الرئيس دونالد ترامب السبت إلى طوكيو في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام إلى اليابان بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية.
وسيتخلل الزيارة لقاء ترامب بالإمبراطور الجديد ناروهيتو وجولة غولف مع محب هذه الرياضة أيضا رئيس الوزراء شينزو آبي.
وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الياباني أن زلزالاً متوسط القوة هز المباني في شرق اليابان، السبت، قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان مركز الزلزال جنوب تشيبا على بعد حوالي 60 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة، وهي المنطقة المقرر أن يلعب بها ترامب رياضة الجولف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأحد.
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