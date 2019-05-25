شكرا لقرائتكم خبر عن قبل زيارة ترمب.. زلزال يضرب اليابان والان مع التفاصيل

أعلن التلفزيون الياباني أن زلزالاً متوسط القوة هز المباني في شرق اليابان، السبت، قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يصل وزوجته ميلانيا إلى طوكيو في وقت لاحق السبت.

وكان مركز الزلزال جنوب تشيبا على بعد حوالي 60 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة، وهي المنطقة المقرر أن يلعب بها ترامب رياضة الجولف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأحد.

وحتى اللحظة لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد بحري عاتية "تسونامي"، ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الزلزال، الذي قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ5 درجات.