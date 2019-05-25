دولة الإمارات والروهينجا.. مشاريع إنسانية لخدمة المرأة والطفل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دولة الإمارات من أوائل الدول العربية التي تضامنت مع أزمة لاجئي الروهينجا. مشاريع إماراتية عديدة لتقديم الإعانات للأطفال والنساء، أبرزها: مشروع التغذية الطارئة للنساء والأطفال بالتعاون مع الأمم المتحدة والمساهمة مع المملكة العربية السعودية في دعم المستشفى الماليزي الميداني المساعدة في علاج مشكلة العمى التي يواجهها لاجئو الروهينجا .

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