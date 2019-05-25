إصابة 10 في إطلاق نار داخل ملهى ليلي بنيوجيرسي الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت السلطات بولاية نيوجيرسي الأمريكية إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا، فجر السبت، في حادث إطلاق نار وقع داخل ملهى ليلي بمدينة ترينتون. وأكد ستيفن فاران المتحدث باسم شرطة مدينة ترينتون أنه تم إخطار الشرطة بإطلاق النار في الساعة 12:25 صباحا خارج حانة في شارع 300 من شارع برونزويك. وأضاف المتحدث باسم الشرطة أنه تم نقل خمسة رجال وخمس نساء إلى المستشفيات المحلية. وقال إن أحد المصابين كانت جروحه خطيرة ونقل إلى جراحة الطوارئ، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الدافع وراء إطلاق النار.

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