تمويل إيران وقمع أردوغان للأكراد.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز تمويل إيران حملات مشبوهة ضد السعودية وأمريكا، وقمع أردوغان للأكراد وحظر التظاهر بولاية سرت، و"الحرية والتغيير" بالسودان يعلن إضرابا عاما الثلاثاء المقبل.

وعن الأوضاع اليمنية، تتابعون تأكيدات وزير يمني أن الحوثي قتل الأمل في اتفاق ستوكهولم.

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أما في الاقتصاد، بورصة قطر تعمق خسائرها، حيث فقدت 12 مليار دولار في 17 يوما.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم السبت 25 مايو/أيار 2019.

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