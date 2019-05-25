القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة، يبرز تمويل إيران حملات مشبوهة ضد السعودية وأمريكا، وقمع أردوغان للأكراد وحظر التظاهر بولاية سرت، و"الحرية والتغيير" بالسودان يعلن إضرابا عاما الثلاثاء المقبل.
وعن الأوضاع اليمنية، تتابعون تأكيدات وزير يمني أن الحوثي قتل الأمل في اتفاق ستوكهولم.
أما في الاقتصاد، بورصة قطر تعمق خسائرها، حيث فقدت 12 مليار دولار في 17 يوما.
وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم السبت 25 مايو/أيار 2019.
للاطلاع اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر تمويل إيران وقمع أردوغان للأكراد.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.