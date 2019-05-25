ترامب يصل إلى طوكيو في مستهل زيارة لليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إلى طوكيو بصحبة زوجته ميلانيا، في مستهل زيارة لليابان تستمر لمدة 4 أيام.
ومن المقرر أن يجري ترامب سلسلة محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بشأن ملف كوريا الشمالية، بالإضافة إلى المحادثات التجارية، كما سيكون ترامب أول رئيس دولة يجتمع بالإمبراطور والإمبراطورة الجديدين.
وقالت إدارة شرطة طوكيو إنها نشرت نحو 25 ألف فرد؛ استعدادا لزيارة الرئيس الأمريكي إلى اليابان.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قد وصل إلى طوكيو الجمعة، والتقى رئيس الوزراء "آبي".
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