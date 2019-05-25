الان تتابع إنقاذ 216 مهاجرًا في البحر المتوسط ونقلهم إلى مالطا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مالطا- الخليج 365:
أعلنت القوات المسلحة في مالطا اليوم السبت إنقاذ 216 مهاجرا فى مياه البحر المتوسط ، ونقلهم إلى مالطا.
وقالت إنه تم إنقاذ إمرأة حامل وعد من القاصرين من قاربين مطاطيين بعد صدور نداء استغاثة في وقت متأخر أمس الجمعة.
ولم يعرف بعد وضع وجنسيات ركاب القاربين.
ويأتي إنزال المهاجرين في مالطا، في الوقت الذي تشهد فيه إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث تعهد حزبان يمينيان ببذل قصارى جهدهما من أجل الحد من عدد الساعين للجوء ممن يصلون إلى أراضيها.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 216 مهاجرًا في البحر المتوسط ونقلهم إلى مالطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.