إنقاذ 216 مهاجرًا في البحر المتوسط ونقلهم إلى مالطا

جدة - عمرو شويل مالطا- الخليج 365:

أعلنت القوات المسلحة في مالطا اليوم السبت إنقاذ 216 مهاجرا فى مياه البحر المتوسط ، ونقلهم إلى مالطا.

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وقالت إنه تم إنقاذ إمرأة حامل وعد من القاصرين من قاربين مطاطيين بعد صدور نداء استغاثة في وقت متأخر أمس الجمعة.

ولم يعرف بعد وضع وجنسيات ركاب القاربين.

ويأتي إنزال المهاجرين في مالطا، في الوقت الذي تشهد فيه إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث تعهد حزبان يمينيان ببذل قصارى جهدهما من أجل الحد من عدد الساعين للجوء ممن يصلون إلى أراضيها.