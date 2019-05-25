أعلن التلفزيون الياباني أن زلزالاً متوسط القوة هز المباني في شرق اليابان، السبت، قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يصل وزوجته ميلانيا إلى طوكيو في وقت لاحق السبت.
وكان مركز الزلزال جنوب تشيبا على بعد حوالي 60 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة، وهي المنطقة المقرر أن يلعب بها ترامب رياضة الجولف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأحد.
وحتى اللحظة لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد بحري عاتية "تسونامي"، ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الزلزال، الذي قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ5 درجات.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل زيارة ترمب.. زلزال يضرب اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.