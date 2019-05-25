مع دخول التوتر بين ايران وواشنطن حالة من الهدوء نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم السبت عن قائد عسكري إيراني كبير قوله إن "الأمريكيين العقلاء والقادة الأمريكيين ذوي الخبرة" سيكبحون على الأرجح "العناصر المتطرفة" ويمنعون نشوب حرب مع إيران. وقال البريجادير جنرال حسن سيفي، أحد مساعدي قائد الجيش الإيراني، لوكالة مهر "نعتقد أن الأمريكيين العقلاء وقادتهم ذوي الخبرة لن يسمحوا لعناصرهم المتطرفة بأن يقودوهم لوضع يكون من الصعب جدا الخروج منه، ولذا فإنهم لن يدخلوا حربا".

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كانت هذه تفاصيل خبر قائد عسكري إيراني: أمريكا ستحد من جهود المتطرفين لمنع اندلاع حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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