إيران: نستطيع إغراق سفن أمريكا في الخليج بسلاح سري

قال مسؤول عسكرى إيرانى كبير إن بوسع إيران أن تغرق السفن الحربية التى ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج باستخدام صواريخ و"أسلحة سرية". ونقلت وكالة ميزان للأنباء عن الجنرال مرتضى قربانى مستشار القيادة العسكرية الإيرانية، لوكالة ميزان، "أمريكا قررت إرسال سفينتين حربيتين للمنطقة، فإن هما ارتكبتا أقل حماقة، فسنلقى بهاتين السفينتين إلى قاع البحر بطواقمهما وطائراتهما باستخدام صاروخين أو سلاحين سريين جديدين".

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