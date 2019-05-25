مصطفى حسين: المقاومة هي الحل الوحيد لاستعادة الأرض

توجه رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب ​مصطفى حسين​ بالتحية لكل مقاوم ومقاومة، ولكل من ضحى واستبسل لينجز التحرير. وأضاف "في ​عيد المقاومة والتحرير​ نذكر بأن التمسك بالحق أمضى من الإذعان والتطبيع الذي يروج له بعض العرب اليوم، وبأن المقاومة هي الحل الوحيد لاستعادة الأرض ودحر الاحتلال واعادة الكرامة... ولمن يشكك بالأمر فتاريخ 25 ايار يشهد".

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