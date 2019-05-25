البعيريني هنأ باطلاق سراح اللقاط الذي خطف بنيجيريا

أجرى عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​وليد البعريني​ اتصالاً بعائلة الشاب عبود اللقاط الذي تم تحريره من خاطفيه في ​نيجيريا​، وهنأهم كما هنأ عموم ابناء ​بلدة رحبة​ بتحريره سالماً.

وشكر البعريني جميع الذين واكبوا الموضوع من مسؤولين رسميين ودبلوماسيين وشخصيات فاعلة، منوهاً بجهودهم التي أثمرت سريعاً.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت صباح اليوم إطلاق سراح اللبناني عبود اللقاط الذي اختطفه مسلحون في نيجيريا، وشكرت كل من ساهم في إطلاق سراحه وحيت جهود الدبلوماسيين اللبنانيين في نيجيريا.