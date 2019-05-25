علق النائب ​علي درويش​ على حرق ​النفايات​ في ​طرابلس​، قائلا في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "استمرار حرق النفايات في طرابلس وعدم ايجاد حلول تراعي ​البيئة​ و​الصحة العامة​ في شكل مستدام؛ سيدفع الى ​انفجار​ بيئي.. ونحن لن نسمح باستمرار الضرر على اهلنا في طرابلس في أبسط مقومات الوجود وهي البيئة الصالحة للحياة".

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كانت هذه تفاصيل خبر درويش تعليقا على حرق النفايات في طرابلس: لن نسمح باستمرار الضرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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