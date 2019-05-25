ايهاب حمادة: لبنان انتصر بنموذجه المقاوم الفريد في المنطقة العربية

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة الى ان انجاز 25 ايار لم يكن فقط على المستوى الميداني ضد العدو الاسرائيلي، بل عبر تشكيل قناعة انا العين تستطيع النصر على المخرز، واليوم هناك شبه اجماع على المقاومة وهذا لم يأت الا من خلال الانتصار.
واعتبر حمادة في حديث تلفزيوني، اننا نعيش عصر تجليات 25 ايار من العام 2000، ولفت الى ان لبنان انتصر بنموذجه المقاوم الفريد في المنطقة العربية، ورأى اننا انتصرنا في حرب تموز وفي سوريا وسننتصر في المعركة الكبرى ولكن النصر لن يكون سهلا.
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