بوصعب: نضال شعب عظيم قرر مقاومة احتلال فانتصر بايمانه ووحدته

اشار وزير الدفاع اللبناني ​الياس بو صعب​ في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة ​عيد المقاومة والتحرير​، الى ان "نضال شعب عظيم قرر مقاومة احتلال فانتصر بايمانه ووحدته على جيش ​الاحتلال الاسرائيلي​، وكان نموذجا بفعالية مقاومته بوجه الطغيان والظلم، وكتب التاريخ في مثل هذا اليوم".

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